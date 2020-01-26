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Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину

26 января, 11:15

Экс-президент назвал условия для возвращения Донбасса

/ Фото: Сегодня

Пока власть рассматривает различные сценарии по реинтегрции Донбасса, первый президент Украины (1991 -1994 гг.) Леонид Кравчук считает, что эти оккупированные территории и сами могут вернуться, а вот с Крымом ситуация сложнее.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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По его словам, оккупированные территории Донбасса Украине будет легче вернуть, чем Крым, поскольку там уже придется применять другую стратегию.

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"Донбасс он [президент РФ Владимир Путин] еще не взял. Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной. Сегодня Крым уже в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю", – сказал Кравчук.

А тем временем президент Украины в интервью израильскому телеканалу рассказал, что будет с боевиками Донбасса. Как сообщали новости "Сегодня", он заявил, что причастные к гибели людей не будут прощены и будут наказаны согласно законодательству. Также Владимир Зеленский четко дал понять, что только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса, но пока не видит решения по этому вопросу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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