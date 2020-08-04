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Кравчук назвал компромиссы и "красные" линии на переговорах по Донбассу

4 августа, 19:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев не будет обсуждать вопросы независимости или территориальной целостности

Киев готов пойти на ряд компромиссов на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, в том числе создать в регионе свободную экономическую зону.

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Об этом глава украинской делегации в ТКГ, первый президент (1991-1994) Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Кстати, в 1993 году я подписал указ, будучи президентом [Украины], об установлении свободной экономической зоны в этих регионах, но потом это как-то потерялось. Но это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его", — отметил Кравчук.

Он добавил, что СЭЗ может дать "больше возможностей и правовых свобод для региона, право управлять большими экономическими и социальным направлениями".

По словам Кравчука, это один из компромиссов, на которые готова пойти Украина в рамках урегулирования конфликта. Другим возможным компромиссом он назвал вопрос "об особом статусе Донбасса". В то же время он отметил, что Киев не устраивает ранее предложенный вариант статуса.

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"В тех документах, которые были приняты в 2015 году, вопрос особого статуса проходит, но не в такой редакции, как его подают. Это не обязательно должно быть записано в Конституции Украины. Мы можем говорить об особом статусе управления, мы можем говорить об особой организации администраций и управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — пояснил Кравчук.

В тренде
Кравчук назвал компромиссы и "красные" линии на переговорах по Донбассу

В целом он заверил, что "Украина будет делать все, что возможно, идти на любые переговоры, компромиссы, делать разные предложения" для урегулирования ситуации.

В то же время Кравчук напомнил, что у Киева есть "красные линии".

"Какие компромиссы не могут обсуждаться вообще? Если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или территориальной целостности, то он ошибается. Эти вопросы за „красной линией", мы эти вопросы обсуждать не будем", — заключил он.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

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Смотрите также заявление Кравчука о назначении в ТКГ:

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переговоры Донбасс леонид кравчук переговоры в Минске СЭЗ свободная экономическая зона

Источники: Сегодня , ТАСС

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