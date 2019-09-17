Кравчук объяснил, что делать Украине с "формулой Штайнмайера"

Леонид Кравчук / Фото: Getty Images

Пока глава государства Владимир Зеленский готовится ко встрече "нормандской четверки", первый президент (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук считает, что Украина должна предложить свою формулу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал во время презентации своей автобиографической книги.

"Я знаю об этой формуле. Украина не давала согласие на такую формулу. Это предложение (главы МИД ФРГ Штайнмайера в 2016 году – ред.), которое рекомендуется... А мы должны его приложить к Украине – к Донбассу, к Крыму, к ситуации, которая складывается. И сказать, подходит она или нет", – сказал он.

Кравчук считает, что Киеву нужна своя формула урегулирования ситуации на Донбассе, а не дожидаться предложений Запада.

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"Не ходить за концепцией будь то в Брюссель, в Вашингтон, Берлин или, как раньше – в Кремль. Убежден, что мы такую концепцию можем разработать. Только этого нужно очень сильно захотеть", – подчеркнул экс-президент.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера" как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал, что на переговорах в "нормандском формате" 2 сентября на уровне советников глав государств предполагалось два требования по будущей встрече "нормандской четверки", но российская сторона настояла на третьем условии – "формуле Штайнмайера".

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления. – Ред.), в частности что касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

В свою очередь бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина по "формуле Штайнмайера". Он считает, что приоритетом на переговорах должно быть выполнение Россией вопроса вывода войск с Донбасса и разоружения боевиков – создание условия безопасности.

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