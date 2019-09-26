Кравчук объяснил, как Зеленский должен был ответить Трампу на критику Меркель и Макрона

Леонид Кравчук / Фото: Getty Images

После обнародования стенограммы разговора президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом стало известно об их критике в адрес руководства Франции и Германии относительно недостаточной помощи Украине. Первый президент (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства поступил неправильно.

Об этом он рассказал в комментарии "Громадському".

По его словам, глава украинского государства должен был как-то среагировать на замечание Трампа в адрес Франции и Германии о недостаточной помощи Украине.

"Я думаю, что здесь надо было как-то среагировать. Хотя, когда идет прямой разговор по телефону, то не все учтешь. Текста, заранее написанного, не имеешь и не знаешь, какие вопросы будут обсуждаться", – сказал Кравчук.

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Экс-президент считает, что Зеленский должен был в тот момент сказать, что Украина находится в центре Европы и должна дорожить отношениями с другими странами, у которых четко определена позиции в агрессии России. А также мог бы напомнить дипломатично, что европейские санкции есть, хоть и не такие мощные, как от США.

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В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

"А если завтра президент Украины будет общаться с канцлером (Германии, Ангелой Меркель – ред.) или президентом Франции (Эммануэлем Макроном – ред.), они зададут ему вопрос, почему он не дал ответа на негативную оценку президента США относительно помощи Украине. И как тогда быть? Одним словом, сложно. Я надеюсь, они дипломатично этот вопрос обойдут, но для обучения каждого из нас, в общении с иностранцами этот вопрос очень деликатный", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в разговоре с Трампом Зеленский раскритиковал Меркель и Макрона. Американский президент сказал, что ЕС в лице Франции и германии могли бы больше делать для Украины, на что украинский лидер ответил абсолютным согласием. Он также отметил, что США в вопросе санкций делают намного больше, чем ЕС.

"Вы абсолютно правы – не на 100%, а на 1000%. Могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, виделся с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько следовало бы касательно санкций. Они не применяют санкции. Они недостаточно делают для Украины", – сказал Зеленский.

В свою очередь у Меркель отреагировали на критику Зеленского в адрес Германии. Издание Die Zeit, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, отмечает, что официальный Берлин озвучил объемы помощи Украине: после Революции достоинства в 2014 году правительство Германии выделило Украине 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.

Кроме того, на стенограмму разговора Зеленского и Трампа отреагировали и в ЕС. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная". Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

Видео: Reuters

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