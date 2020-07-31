Кравчук осадил кремлевскую пропагандистку: "Вы в каком вузе учились?"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, который рассказал, стоит ли проводить на Донбассе выборы , в прямом эфире поспорил с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

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Выступая в передаче "60 минут" на российском пропагандистском канале "Россия 1", первой задачей в ТКГ Кравчук назвал прекращение огня, создание в т.наз. "Л/ДНР" особой системы самоуправления и экономической зоны, после чего намерен инициировать обсуждение фонда для восстановления Донбасса, объем которого хочет высчитать из стоимости ядерного потенциала, от которого Украина отказалась по Будапештскому меморандуму.

Пропагандистка повторила кремлевские штампы о том, что Киев должен пойти на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

В ответ Кравчук предложил главарям террористических образований приехать в Киев и напомнил об иностранных наемниках в рядах боевиков. Скабеева же напомнила, что в Украине боевики и их главари считаются террористами и будут задержаны в Киеве, а на стороне украинских добробатов якобы воюет значительно больше иностранцев.

"Не говорите, пожалуйста, когда я говорю! Это у вас базар, я не хочу базара. Я делал им (главарям "Л/ДНР") предложения, они не хотят", – поставил пропагандистку на место Кравчук.

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На попытку Скабеевой заявить, что президент Украины Владимир Зеленский сам мог бы приехать на Донбасс, Кравчук резко ответил: "Вы в каком вузе учились? Помните, я в два раза дольше у власти, чем вы живете. Меня на мякине не проведешь".

Пропагандистка пожаловалась на неких украинских радикалов, которые мешают перемирию на Донбассе. В ответ первый президент Украины пригласил ее в Киев и пообещал "переубедить" за два часа личной беседы.

Кроме того, Кравчук напомнил Скабеевой о существовании в России своих шовинистов.

Ранее сообщалось, что в комментарии сайту "Сегодня" Кравчук рассказал о первых шагах на должности главы ТКГ .

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Также напомним, это уже не первое выступление Кравчука в передаче "60 минут". Так, в январе 2020-го он заявил, что Иосиф Сталин лично встречался с Адольфом Гитлером во Львове и обсуждал с ним план Молотова-Риббентропа, после чего его слова вызвали истерику в России.

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