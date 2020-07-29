Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сегодня".

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Он также считает, что и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что второй президент Украины еще несколько месяцев назад просился на покой. Президент Владимир Зеленский назвал Кравчука в качестве кандидата на замену Кучме. Однако пока этот вопрос обсуждается и решения не принимал. Глава государства рассказал, каким должен быть главный переговорщик от Украины в ТКГ.

Выход Кучмы из переговоров по Донбассу уже прокомментировали в России. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что именно второй президент Украины является главным архитектором минских переговоров и внес серьезный вклад в урегулирование конфликта.

Напомним, в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Смотрите на видео, как это было:

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