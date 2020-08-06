Кравчук рассказал, что думает о "формуле Штайнмайера" по Донбассу

Переговорщик не исключает, что в Минске будет разговор о внедрении формулы

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что "формулу Штайнмайера" нужно принимать, но необходимо придумать приемлемые механизмы ее воплощения в жизнь. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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Он не исключает, что в Минске будет разговор о внедрении "формулы" для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Никогда ни президент (Владимир Зеленский), ни дипломаты, ни чиновники – мы не отказывались от "формулы Штайнмайера". Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизмы воплощения формулы в жизнь. Вот как это сделать, уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена и подписями, в том числе и в Трехстороннем контактной группе", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Текст "формулы Штайнмайера".

Ранее также ходили разговоры, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса. Об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского об особом статусе Донбасса:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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