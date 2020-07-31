Кравчук рассказал, стоит ли проводить на Донбассе выборы и на каких условиях

Украине нет смысла заниматься организацией местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей , если не будет соблюден ряд необходимых условий.

Реклама

Об этом председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук рассказал в комментарии "Суспільному".

"[Выборы] cтоит проводить, когда будут соответствующие условия: когда мы скажем, что в этом регионе какие-то капельки украинской власти, украинской жизни уже есть. Когда люди захотят выбирать власть законно, когда будет установлен наш контроль на границе, тогда об этом можно говорить. А просто так, когда нет никакого влияния, я не вижу, как можно сделать", – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее Кравчук назвал возможные компромиссы на переговорах с Россией по Донбассу .

Также ранее сообщалось, что в комментарии сайту "Сегодня" Кравчук рассказал о первых шагах на должности главы ТКГ .

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама