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Кравчук рассказал, стоит ли проводить на Донбассе выборы и на каких условиях

31 июля, 16:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Местные жители должны хотеть выбирать власть законно, говорит политик

Украине нет смысла заниматься организацией местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей , если не будет соблюден ряд необходимых условий.

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Об этом председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук рассказал в комментарии "Суспільному".

"[Выборы] cтоит проводить, когда будут соответствующие условия: когда мы скажем, что в этом регионе какие-то капельки украинской власти, украинской жизни уже есть. Когда люди захотят выбирать власть законно, когда будет установлен наш контроль на границе, тогда об этом можно говорить. А просто так, когда нет никакого влияния, я не вижу, как можно сделать", – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

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Напомним, ранее Кравчук назвал возможные компромиссы на переговорах с Россией по Донбассу .

Также ранее сообщалось, что в комментарии сайту "Сегодня" Кравчук рассказал о первых шагах на должности главы ТКГ .

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс леонид кравчук выборы на Донбассе ТКГ
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