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Кравчук согласился возглавить переговоры по Донбассу: видеообращение

30 июля, 14:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новый переговорщик оценил стремления президента Украины достичь мира

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук, после встречи с действующим главой государства Владимиром Зеленским, дал согласие возглавить Трехстороннюю контактную группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое распространил Офис президента.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", – сказал Кравчук.

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Говоря о стремлении Зеленского принести мир на Донбассе, новый переговорщик в ТКГ считает, что гаранту удалось реанимировать "Минск" и "нормандский формат". При этом отметил, что президент не боится принимать сложные решения.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что второй президент Украины еще несколько месяцев назад просился на покой. Президент Владимир Зеленский назвал Кравчука в качестве кандидата на замену Кучме. Однако пока этот вопрос обсуждается и решения не принимал. Глава государства рассказал, каким должен быть главный переговорщик от Украины в ТКГ.

Выход Кучмы из переговоров по Донбассу уже прокомментировали в России. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что именно второй президент Украины является главным архитектором минских переговоров и внес серьезный вклад в урегулирование конфликта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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леонид кравчук ТКГ

Источник: Сегодня

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