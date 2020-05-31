Кравчук: За отказ от ядерного оружия Украина должна был бы получить 250 млрд долларов

Пока в Украине оценивают вероятность восстановления ядерного потенциала, первый президент страны Леонид Кравчук рассказал, что мы могли бы получить 250 миллиардов долларов за отказ от третьего в мире ядерного потенциала после подписания Будапештского меморандума, но до денег дело не дошло.

Об этом сообщает сайт "ГОРДОН".

"Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 млрд долларов", – сказал он.

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При этом Кравчук отметил, что в разговоре с США не шла речь о такой сумме компенсации, но американцам намекали, что ликвидация ядерного оружия это дорогостоящая процедура.

"Такого прямого разговора не было (о компенсации – ред.). Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня. Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле. Потому что президент, при всем уважении, не всеми фактами и цифрами может владеть. И это нормально, он не может все знать. Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины, еще больше затраты могут быть при ликвидации оружия", – объяснил экс-президент.

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Бывший глава государства также рассказал, что Украина владела 46 ядерными боеголовками на твердом топливе, а остальные были на жидком и все они были направлены на США. По его словам, большая опасность крылась в самом жидком топливе.

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"Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения. Я говорил об этом: "Мы, Украина, самостоятельно это сделать не можем (ликвидировать ядерное оружие – ред.). Россия хочет только забрать ядерные боеголовки", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, ранее первый президент Леонид Кравчук заявлял, что теоретически Украина может изготовить ядерное оружие. На восстановление понадобилось бы не менее 100 млрд долларов, и это вряд ли одобрит Запад, уверен экс-президент.

Отметим, что после распада Советского Союза Украина имела не только ядерное оружие, но и мощную армию с тысячами самолетов и танков, сотни кораблей. Если говорить о ядерном потенциале, то на вооружении находились 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Новости "Сегодня" сообщали, какой была армия Украины в 1991 году.

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