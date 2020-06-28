Кредиты на строительство дорог: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", согласно которому областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года. Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденной законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

Кроме того, закон разрешает направить эти средства на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.

Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада также приняла пока что в первом чтении закон, которым предлагается перенаправить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство дорог. Отмечается, что принятие данного документа позволит простимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25,375 млрд грн, а также ожидается рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере около 7,5 млрд грн.

Отметим, что в этом году началась "Большая стройка", выделено рекордное количество денег на дороги. В то же время президент Владимир Зеленский отметил одну проблему – перегруженный транспорт разрушает дороги. Он даже скрытно стал участником чата дальнобойщиков, чтобы выяснить, каким образом перегруженные фуры уничтожают дороги. И узнал много интересного. Смотрите видео:

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