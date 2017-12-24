"Кремль боится": в "Народном фронте" прокомментировали реакцию РФ на задержание Яценюка

В пресс-службе бывшего премьер-министра Арсения Яценюка прокомментировали реакцию России на его задержание в аэропорту Женевы для проверки документов.

"Истерика, которую вчерашняя история с 10-минутным задержанием Арсения Яценюка вызвала в российских и пророссийских СМИ, свидетельствует: Кремль боится. Столько сил и ресурсов было брошено на дискредитацию "чеченского боевика", столько новых фейков было придумано ... И это еще раз подтверждает: Кремль боится и мстит", – написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Народного фронта" Ольга Лаппо.

Также она отметила, что задержание в Женевском аэропорту бывшего украинского премьер-министра действительно возникло из-за "абсурдного" запроса россиян в Интерпол из-за якобы участие Яценюка в войне в Чечне.

Кроме того, она опровергла информацию об недействительности паспорта Яценюка, отметив что он, как бывший глава МИД, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно.

"Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это – приватная семейная поездка", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, что в украинском бюро Интерпола заявили, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

Как сообщалось ранее, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка.