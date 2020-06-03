"Кремль будет поднимать ставки": Климкин объяснил, чего ждать от Путина

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин прогнозирует, что лето и осень станут очень опасным периодом, поскольку президент РФ Владимир Путин внимательно будет смотреть за ходом президентской кампании в США, развитием событий в ЕС, будет делать выводы и снова возьмется за Украину. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его мнению, хозяин Кремля попытается поднять ставки перед важными саммитами.

"Во-первых, он будет очень пытаться продвигать идею саммита постоянных членов Совета Безопасности во время Генассамблеи ООН. Также будет думать, стоит ли ему принять участие в качестве приглашенного в саммите "Большой семерки". Для него это унижение, это возвращение в ельцинские времена, когда Россия не была членом "Большой семерки". Но если у Путина будет шанс на какой-то "договорняк" и возможность смягчения санкций… Это то, к чему он стремится не только с точки зрения внешней политики. Это, наверное, единственное, что можно продать россиянам в сфере внутренней политики", – говорит Климкин.

Дипломат объяснил, что перед такими саммитами Путин может поднимать ставки, например, при помощи провокаций, военной эскалации.

"Вы видите, какая сейчас в российских медиа бешеная истерия по Украине. Точно будет истерия по воде в Крым и игра вокруг вроде бы гуманитарной составляющей. Поэтому Кремль будет поднимать ставки и искать возможность дестабилизации, рассчитывая, что Украина сейчас будет выходить из карантина и этот процесс точно будет нелинейным. Таким образом, я считаю, что возможность провокаций, эскалации со стороны России и на востоке, и на юге является очень высокой. Главное, это важно понимать, проблемы не только в поставках воды в Крым. Это могут быть более масштабные провокации и эскалации, чем просто обеспечение поставок воды. То есть я считаю, что Россия может прибегнуть к более масштабной эскалации путем сначала организации провокаций, а потом военной и гибридной эскалации. Именно этим летом и осенью очень высока вероятность того, что Путин будет вынужден работать именно в этой логике", – подытожил Павел Климкин.

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Напомним, Павел Климкин нам уже рассказывал, что проект "Новороссия" никуда не делся и Россия ждет шанса. По его мнению, этот шанс Кремль попытается использовать через внутреннюю дестабилизацию.

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