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Выдачей российских паспортов украинцам Кремль давит на Зеленского – The Guardian

30 апреля, 11:14

Как отмечают журналисты издания, Путин пытается усадить Зеленского за стол переговоров

Фото: AFP

Москва пытается оказывать давление на Киев решением выдавать жителям ОРДЛО российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в статье "Россия проверяет нового президента Украины паспортами для сепаратистских регионов" написали московский и киевский корреспонденты The Guardian Эндрю Рот и Шон Волкер.

По их словам, не успел Владимир Зеленский победить в гонке за кресло президента Украины, как Владимир Путин выступил с провокационным заявлением.

"Владимир Путин быстро приступил к проверке нового избранного президента Украины, подписав закон, который может позволить миллионам украинцев, проживающих в сепаратистских регионах юго-востока Украины, получать российские паспорта. Провокационное решение было принято через три дня после того, как 41-летний Владимир Зеленский, комик без политического опыта, одержал убедительную победу на президентских выборах. Кремль еще не поздравил Зеленского и не признал официально результаты выборов", – пишет The Guardian.

Как считают журналисты издания, в ходе президентской кампании Зеленский продемонстрировал, что "может быть более склонен к компромиссу в сепаратистских регионах, чем уходящий в отставку президент Петр Порошенко, и он отчасти вел кампанию по поводу истощения украинцев войной", но решение России с паспортами заставит занять его более жесткую позицию. Но, в свою очередь, Россия будет продолжать интеграцию на Донбассе и пытаться вывести Зеленского на диалог.

"Более 13 000 человек погибли на востоке Украины после того, как в 2014 году начались боевые действия между правительством и сепаратистами, вооруженными и финансируемыми Россией. Предложение российских паспортов будет восприниматься в Киеве как попытка продолжить интеграцию территорий Донецкой и Луганской областей в состав России, а также оказать давление на нового президента, чтобы тот сел за стол переговоров", – говорится в материале.

Ситуация с паспортами - это серьезное послание как для Украины, так и для Запада, цитирует издание Балаша Ярабика из Фонда Карнеги за международный мир.

"Это сделало бы статус территорий все более сложным, и идея состоит в том, чтобы заставить Зеленского как можно скорее начать переговоры", – считает The Guardian.

Напомним, 24 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на территориях Донбасса, временно оккупированных поддерживаемыми Кремлем боевиками.

25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег переговоры, Путин, кремль, Зеленский, давление, паспорт, ОРДЛО

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Источник:

The Guardian

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