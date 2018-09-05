Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта – Порошенко

Выводы экспертов ОЗХО по применению именно "Новичка" в британском Эймсбери – это очередное подтверждение преступной сущности российского агрессора. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. А для его преступлений – не существует границ. Об этом в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Список жертв Кремля шокирует. Это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбивания Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы наших сограждан, выброшены из своих домов российскими агрессорами", - написал он.

По словам президента, "украинская" авантюра дорого стоит Кремлю, постоянно увеличивая цену агрессии.

"Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, и пришло время отказаться от агрессии, расходования сил на нелепые опровержения и изменить свое поведение. Не умиротворением и флиртом с Москвой, а усилением санкций и единством и солидарностью сможем остановить кремлевский яд и не допустить дальнейшее расползание и новых жертв", – заявил президент.

Ранее Порошенко заявил, что агрессия России против Украины – только начало конфликта РФ и НАТО.

Также президент заявил, что агрессия России против Украины переросла в мировую гибридную войну.