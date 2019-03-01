Кремль готовит вмешательство в выборы Европарламента – СМИ

Риск вмешательства России в майские выборы в Европарламент беспокоит Евросоюз

Фото: AFP

Кремль готовит вмешательство в выборы Европарламента – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7bf/cb9/5c77bfcb959ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7bf/cb9/5c77bfcb959ad.jpg 2019-03-01T04:30:00+02:00 Политика Риск вмешательства России в майские выборы в Европарламент беспокоит Евросоюз

После дела Macron Leaks на президентских выборах 2017 года, когда подозрения пали на путинскую Россию, в Европе серьезно задумались над тем, что Кремль не оставит без внимания выборы в Европарламент и обязательно приложит максимум усилий для вмешательства. Ведь и референдум по Brexit, и выборы в скандинавских странах и странах бывшего Восточного блока также были отмечены манипулированием, незаметно направляемым Кремлем. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

"Конечно, Россия – не единственное государство, которое вмешивается таким образом в чужие дела в целях политических манипуляций, шпионажа или торговых махинаций. Однако подрывная деятельность Москвы, которая мечтает о как можно более ослабленной и разделенной Европе, рассчитывая в этих целях на националистические партии, представляет собой самую серьезную угрозу для ЕС", – отмечают авторы публикации.

Очевидно, что майские выборы в Европарламент обещают потрясения, отмечает издание.

"В имевших место кибератаках эксперты видят след APT28, группы кибершпионажа, связанной с российским агентством военной разведки ГРУ. Надо сказать, что для наследников советской империи дезинформация – это прочная традиция и еще один способ ведения войны", – напоминает Le Parisien.

По мнению издания, для людей из Кремля дезинформация – это заведомо приемлемая концепция.

"Следует ли усматривать руку Кремля за "желтыми жилетами"? В своем интервью глава контрразведки Николя Лернер признает, что некоторые люди "из-за рубежа, несомненно, заинтересованы в том, чтобы поставить в трудное положение правительство и главу государства из-за этого движения, усиленно продвигая фейковые новости и распространяя ложь", – отмечает издание.

Напомним, западные исследователи отмечали, что в интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ране.

По мнению исследователей, кандидатов в США уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах.

Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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