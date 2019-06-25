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Кремль не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам

25 июня, 14:04

Сегодня истекает срок, когда Москва должна была выполнить требование Международного суда

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Instagram

Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов, проигнорирует ли Москва требование трибунала, он ответил: "Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".

В то же время, отвечая на следующий вопрос журналистов, Песков заявил, что США не выставляли России условия по освобождению моряков ради встречи на саммите G20 в Японии президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, что в прошлом году на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине Трамп в последний момент отказался от встречи с Путиным именно из-за захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Отметим, сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения требования Международного трибунала по морскому праву по морякам. 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три плавсредства, а отчитаться российская сторона об этом должна была до сегодняшнего дня.

В свою очередь представитель Украины в судебном процессе, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что Россия может освободить украинских моряков без упоминания о решении Трибунала ООН. По ее словам, Москва это может преподнести как "снисхождение" от Путина.

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Тег Россия, моряки, Песков, трибунал

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Источник:

УНИАН

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