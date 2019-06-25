Кремль не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам
Сегодня истекает срок, когда Москва должна была выполнить требование Международного суда
Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – заявил он.
На уточняющий вопрос журналистов, проигнорирует ли Москва требование трибунала, он ответил: "Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".
В то же время, отвечая на следующий вопрос журналистов, Песков заявил, что США не выставляли России условия по освобождению моряков ради встречи на саммите G20 в Японии президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Напомним, что в прошлом году на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине Трамп в последний момент отказался от встречи с Путиным именно из-за захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.
Отметим, сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения требования Международного трибунала по морскому праву по морякам. 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три плавсредства, а отчитаться российская сторона об этом должна была до сегодняшнего дня.
В свою очередь представитель Украины в судебном процессе, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что Россия может освободить украинских моряков без упоминания о решении Трибунала ООН. По ее словам, Москва это может преподнести как "снисхождение" от Путина.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кремль не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидеры ЕС призвали Россию освободить украинских моряков и поддержали возобновление переговоров
Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины
В Испании задержали восьмерых украинских моряков с 10 тоннам гашиша
Граждан Украины подозревают в контрабанде наркотиков, которая осуществлялась на судне под молдавским флагом