Кремль: Никто не ставит под сомнение суверенитет Украины

/ Фото: сайт Кремля

Ранее президент РФ Владимир Путин отметился циничным заявлением, а теперь его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не ставит под вопрос суверенитет Украины. Хотя россияне отобрали часть Донбасса и Крым.

В Кремле снова открестились от причастности к войне в Украине и назвали ситуацию на Донбассе "внутриукраинским конфликтом", отметив, что войну помогут закончить только Минские соглашения.

"А те страны, которые поставили подписи под этим документом (Минскими соглашениями – ред.) – Россия, Германия и Франция – призваны Украине в этом помочь. Суверенитет в данном случае не обсуждается, никто не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины, Украина сама решает вопрос своего суверенитета", – сказал Песков.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что война на Донбассе – это конфликт России и Украины. По его словам, завершить его могут только тесные переговоры между Киевом и Москвой. В свою очередь в Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на Донбассе.

Кроме того, 7 октября был сорван второй этап отвода войск в Петровском и Золотом по причине обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков. Причем на переговорах в Минске было договорено, что процесс разведения сторон начнется после режима тишина на фронте в течение семи дней. Но оккупанты не сдержали обещаний. На фоне этого Москва цинично обвинила Киев в срыве разведения войск на Донбассе.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские лица, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских лиц) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама