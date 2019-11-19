Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Кремль: Нормандская четверка может согласовать "некий текст"

19 ноября, 14:43

В «нормандском формате» еще не принимались никакие документы, но в этот раз может быть все иначе

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На встрече Нормандской четверки может быть согласован некий текст, однако не известно, будет ли он юридически закреплен и появятся ли там подписи участников переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет не было. Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения – документы, которые носят обязывающий характер, они чаще всего подписываются. Согласование документа продолжается. Это некий текст, а что это будет за документ, еще предстоит определить", – сказал Песков.

Реклама

Читайте также: Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате"

В тренде
Подозрение для Порошенко: что инкриминируют экс-президенту

Спикер Кремля добавил, что пока непонятно, будет этот документ декларативным или обязывающим.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречи с президентом Владимиром Зеленским пока не будет. Он считает, что нет смысла "бегать по неподготовленным встречам" отдельно на "нормандском" саммите.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает появления "нормандских соглашений" по Донбассу. Глава МИД Украины рассказал, что будет, если лидеры стран договорятся до мира.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

документ Нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залогПолитика
Олегу Ляшко сообщили о подозрении
Олегу Ляшко сообщили о подозренииПолитика
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17Политика
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответил
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответилПолитика
Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета – СМИ
Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета – СМИПолитика
Пособие по самообороне: Беленюк показал депутатам пару приемов (видео)
Пособие по самообороне: Беленюк показал депутатам пару приемов (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...