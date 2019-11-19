Кремль: Нормандская четверка может согласовать "некий текст"

В «нормандском формате» еще не принимались никакие документы, но в этот раз может быть все иначе

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На встрече Нормандской четверки может быть согласован некий текст, однако не известно, будет ли он юридически закреплен и появятся ли там подписи участников переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет не было. Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения – документы, которые носят обязывающий характер, они чаще всего подписываются. Согласование документа продолжается. Это некий текст, а что это будет за документ, еще предстоит определить", – сказал Песков.

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Спикер Кремля добавил, что пока непонятно, будет этот документ декларативным или обязывающим.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречи с президентом Владимиром Зеленским пока не будет. Он считает, что нет смысла "бегать по неподготовленным встречам" отдельно на "нормандском" саммите.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает появления "нормандских соглашений" по Донбассу. Глава МИД Украины рассказал, что будет, если лидеры стран договорятся до мира.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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