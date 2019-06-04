Кремль о встрече "нормандской четверки": Украина должна выполнить "домашнее задание"

Песков считает, что Киев еще не готов ко встрече лидеров стран "нормандского формата"

Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле уже называли условия президенту Украины Владимиру Зеленскому по встрече в "нормандском формате", а теперь ждут выполнения "домашнего задания" от Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявления Берлина и Парижа о возможной "нормандской встрече" в июле, Песков заявил, что якобы Киев еще не готов к ней, и напомнил о недавних разговорах президента России с руководством Франции и Германии по этому вопросу.

"Там действительно речь шла о том, что нужно активировать, реактивировать этот формат. Вместе с тем, было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет … Киев находится в стадии формирования и формулирования своих позиций", – сказал Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов недавно дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Он также наслышан, что президент Украины хочет привлечь к переговорам дополнительных участников, но не разделяет его оптимизма, что за стол переговоров сядут США и Британия.

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