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"Кремль обречен на поражение": Порошенко рассказал о провале России в Украине

Сегодня, 13:49

Украина тактически уже выиграла войну у России, считает глава украинского государства

Фото: Сегодня
"Кремль обречен на поражение": Порошенко рассказал о провале России в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bec/b1a/5c6becb1aac90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bec/b1a/5c6becb1aac90.jpg Политика Украина тактически уже выиграла войну у России, считает глава украинского государства

Президент РФ Владимир Путин проиграл в Украине – за пять лет агрессии он так и не смог добиться ни одной из поставленных целей. И теперь Кремль обречен на поражение. Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде президент Петр Порошенко.

Глава государства считает, что Украина тактически уже выиграла войну у России.

"Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль обречен на поражение. За пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически мы уже выиграли! Когда добьемся стратегической и окончательной победы, зависит от нашего единства… от нашей решимости, а также от единства и решимости международной коалиции, созданной нами в поддержку Украины с помощью наших друзей", – сказал Порошенко.

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Он считает, что Москве не удался "блицкриг" и Путин понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы.

"Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие. Мечта Путина – разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина – ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина – "пояс" зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным", – сказал президент Украины.

Как сообщалось, на специальном заседании парламента присутствовал и президент Европейского Совета Дональд Туск, который сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего Европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.

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Тег Россия, война, Рада, Путин, Порошенко, поражение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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