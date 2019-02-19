"Кремль обречен на поражение": Порошенко рассказал о провале России в Украине
Украина тактически уже выиграла войну у России, считает глава украинского государства
Президент РФ Владимир Путин проиграл в Украине – за пять лет агрессии он так и не смог добиться ни одной из поставленных целей. И теперь Кремль обречен на поражение. Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде президент Петр Порошенко.
Глава государства считает, что Украина тактически уже выиграла войну у России.
"Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль обречен на поражение. За пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически мы уже выиграли! Когда добьемся стратегической и окончательной победы, зависит от нашего единства… от нашей решимости, а также от единства и решимости международной коалиции, созданной нами в поддержку Украины с помощью наших друзей", – сказал Порошенко.
Он считает, что Москве не удался "блицкриг" и Путин понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы.
"Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие. Мечта Путина – разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина – ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина – "пояс" зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным", – сказал президент Украины.
Как сообщалось, на специальном заседании парламента присутствовал и президент Европейского Совета Дональд Туск, который сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего Европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.
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