Кремль поставил условие Украине по газовым переговорам

/ Фото: сайт Кремля

Сначала в Кремле заявляют, что не отказываются от транзита газа в Украину, а теперь ставят условие, что Киев должен отказаться от решения Стокгольмского арбитража, чтобы переговоры между Украиной и Россией были успешными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Позиция Путина хорошо известна и была уже озвучена (Путин предложил Украине и России обнулить взаимные претензии по газу – Ред.)", – напомнил он.

Он подтвердил, что главным камнем преткновения в переговорах является нежелание Украины отказываться от решения арбитража в свою пользу.

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"Конечно, потому что продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент", – подчеркнул Песков.

Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

На днях "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В то же время "Нафтогаз" готов снизить сумму иска до 2 млрд долл. в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. На данный момент общая сумма иска превышает 12 млрд долларов.

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