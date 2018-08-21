"Кремль пытается реанимировать давно "мертвые" Минские договоренности" – Безсмертный

Киеву нужно готовиться к очень тяжелому 2019 году во всех сферах: обороны, безопасности, активизации ситуации на фронте, провокационным действиям

То, что Россия устами помощника президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрия Ушакова согласилась на встречу лидеров Нормандской четверки в Париже, говорит о желании Кремля реанимировать давно "мертвые" Минские договоренности.

Об этом сайту "Сегодня" сказал посол Украины в Беларуси в 2010-2011 гг. и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 2015-2016 гг. Роман Безсмертный.

"Это говорит о том, что Кремль пытается реанимировать давно "мертвые" Минские договоренности, которые на самом деле стали не механизмом решения, а механизмом затягивания решение ситуации на Донбассе. Чем больше Нормандская четверка или европейские участники этой четверки поймут, что этот формат тормозит решение ситуации, и требует серьезного обновления, тем быстрее нам удастся выйти из этого сложного международного конфликта, который был инициирован и реализован Кремлем против Украины", – сказал он.

По словам Романа Безсмертного, как проведение встречи лидеров Норманди, так и переговоров в формате ТКГ в Минске будут использоваться Кремлем, чтобы давить и на Берлин, и на Париж, чтобы использовать этот как механизм вмешательства во внутренне-политическую ситуацию в Украине. Более того, спровоцировать и дать задание коллаборантским образованиям предпринимать действия, которые бы все больше дестабилизировали ситуацию в Украине.

Киеву, по словам дипломата, нужно готовиться к очень тяжелому 2019 году во всех сферах: обороны, безопасности, активизации ситуации на фронте, провокационным действиям и т.д.

"Видите, россияне сидели до этого времени и молчали – Нормандский формат им был не нужен. Хотя в том числе и активизация военных действий в последнее время это тоже механизм, как заставить вернуться к этой бесплодной болтовне в формате Норманди и ТКГ, которая, к сожалению, контактирует, а не решает", – считает Роман Безсмертный.

Ранее сегодня в статье "Условия размена: почему Москва решила не проводить "выборы" в ОРДЛО" сайт "Сегодня" детально описал, почему в Кремле решили отложить проведение псевдо-выборов в "ДНР"/"ЛНР". В частности, по словам политолога Владимира Фесенко, "выборы" в "ДНР"/"ЛНР" могут вызвать цепочку серьезных кризисных проблем в переговорах, эскалацию военных действий и вообще развал договорной конструкции Минских соглашений. В 2014-м так и произошло: именно "выборы" в "ДНР"/"ЛНР" развалили Минск-1 и начались военные действия под Донецком возле аэропорта и на дебальцевском плацдарме.

По словам Романа Безсмертного, с политической точки зрения – это шантаж.

"Международные конференции, которые слушали вопрос конституционализма в вопросах отношений между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также законности в вопросах проведения таких политических процессов, как выборы, засвидетельствовали четкость позиций всего мира, включая Россию, относительно того, что на этой территории могут действовать только законы Украины. И на сегодняшний день против этого возражений нет. Отсюда тема маневров с указанием дат (проведения выборов в ОРДЛО – Ред.) может игнорироваться и расцениваться, как повод сорвать очередной диалог или привнести какую-то эмоцию в переговорный процесс. Или использовать это как тактический инструмент", – считает дипломат.

Когда появляется такая информация, по словам Безсмертного, Киев должен сделать заявление о том, что на этой территории действуют и могут действовать исключительно законы Украины. Поэтому каждый подобный шаг будет расцениваться как правонарушение с уголовными признаками.

"Это еще один аргумент о том, что политические шаги, которые предпринимаются Кремлем в вопросах ситуации на Донбассе, режиссируются в действиях "глав" самопровозглашенных "республик", что связано со встречей Путин-Меркель. Это попытка через определенную информацию повлиять на содержание и результат встречи в Минске (заседание ТКГ проходит 21-22 августа – Ред.)", – подытожил Безсмертный.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал новую встречу Владислава Суркова и Курта Волкера для переговоров по Донбассу.