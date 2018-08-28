Кремль разыграет карту заложников на украинских выборах – Геращенко

Киев не делает исключений между заключенными в ОРДЛО и в тюрьмах РФ, борется за освобождение всех

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко убеждена, что Кремль будет спекулировать на вопросе освобождения украинских заложников на украинских выборах.

Об этом она написала в Facebook.

"Некоторые заявления последнего времени еще больше утверждают меня в мысли: Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени Х, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине "нормальны" и умеют договариваться, таким образом пытаясь и влиять на общественные настроения, и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение. Меня это тревожит. И больше всего тревожит, что в этом циничном сценарии Кремля судьбы людей – ничего не стоят", – написала она.

По словам первого вице-спикера, "мы не делаем исключений между заключенными на оккупированных территориях и в тюрьмах РФ и боремся за освобождение всех".

"Украина прилагает все возможные усилия для того, чтобы вытащить наших и из тюрем РФ, и с оккупированных территорий. ОРДЛО прячет от нас десятки удерживаемых, и мы не согласимся забыть наших людей в тюрьмах оккупантов", – подчеркнула Геращенко.

Она уточнила, что "мы ценим солидарную позицию мира и считаем, что давление на Москву для освобождения заложников должно быть значительно усилено".

"Как бы ни пугали нас адвокаты Кремля, что на Путина нельзя давить, нам ближе совет Друга, сенатора МакКейна: со страной – бензоколонкой не стоит сюсюкать. Я не хочу обсуждать цифры, недавно опубликованные как позиция Москвы и ОРДЛО, потому что украинские переговорщики должны и в Минске, и в Москве отстаивать позицию Украины, а не переживать, как бы не рассердить Кремль", – подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что на совещании украинских послов подробно проинформировала о работе минских групп, "деструктивной позиции русских и их марионеток, откровенно отметила, что и от координаторов ОБСЕ мы ожидаем более активной и конструктивной позиции, глубокого погружения в проблематику, а не поверхностной модерации".

"Подчеркнула одно, что у меня есть четкие директивы от Президента Порошенко : всех – на всех, это освобождение, в том числе и всех политзаключенных Кремля", – подчеркнула Геращенко.

Ранее в Европарламенте представили интерактивную карту политзаключенных в России. Список был подготовлен правозащитным центром "Мемориал" из более 100 человек, осужденных по политическим статьям. Среди этих людей – Олег Сенцов, Владимир Балух и другие украинцы.

Напомним, не так давно состоялись вторые за месяц переговоры президентов Украины и России, основной темой которых было освобождение украинских политзаключенных. В данном контексте руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал истинную цель переговоров Порошенко с Путиным. По его мнению, лидеры стран обсуждали возможный обмен Сенцова на задержанного главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.