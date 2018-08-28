Кремль разыграет карту заложников на украинских выборах – Геращенко

Сегодня, 04:03

Киев не делает исключений между заключенными в ОРДЛО и в тюрьмах РФ, борется за освобождение всех

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко убеждена, что Кремль будет спекулировать на вопросе освобождения украинских заложников на украинских выборах.

Об этом она написала в Facebook.

"Некоторые заявления последнего времени еще больше утверждают меня в мысли: Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени Х, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине "нормальны" и умеют договариваться, таким образом пытаясь и влиять на общественные настроения, и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение. Меня это тревожит. И больше всего тревожит, что в этом циничном сценарии Кремля судьбы людей – ничего не стоят", – написала она.

1535418732.7719

По словам первого вице-спикера, "мы не делаем исключений между заключенными на оккупированных территориях и в тюрьмах РФ и боремся за освобождение всех".

"Украина прилагает все возможные усилия для того, чтобы вытащить наших и из тюрем РФ, и с оккупированных территорий. ОРДЛО прячет от нас десятки удерживаемых, и мы не согласимся забыть наших людей в тюрьмах оккупантов", – подчеркнула Геращенко.

Она уточнила, что "мы ценим солидарную позицию мира и считаем, что давление на Москву для освобождения заложников должно быть значительно усилено".

"Как бы ни пугали нас адвокаты Кремля, что на Путина нельзя давить, нам ближе совет Друга, сенатора МакКейна: со страной – бензоколонкой не стоит сюсюкать. Я не хочу обсуждать цифры, недавно опубликованные как позиция Москвы и ОРДЛО, потому что украинские переговорщики должны и в Минске, и в Москве отстаивать позицию Украины, а не переживать, как бы не рассердить Кремль", – подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что на совещании украинских послов подробно проинформировала о работе минских групп, "деструктивной позиции русских и их марионеток, откровенно отметила, что и от координаторов ОБСЕ мы ожидаем более активной и конструктивной позиции, глубокого погружения в проблематику, а не поверхностной модерации".

"Подчеркнула одно, что у меня есть четкие директивы от Президента Порошенко : всех – на всех, это освобождение, в том числе и всех политзаключенных Кремля", – подчеркнула Геращенко.

Ранее в Европарламенте представили интерактивную карту политзаключенных в России. Список был подготовлен правозащитным центром "Мемориал" из более 100 человек, осужденных по политическим статьям. Среди этих людей – Олег Сенцов, Владимир Балух и другие украинцы.

Напомним, не так давно состоялись вторые за месяц переговоры президентов Украины и России, основной темой которых было освобождение украинских политзаключенных. В данном контексте руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал истинную цель переговоров Порошенко с Путиным. По его мнению, лидеры стран обсуждали возможный обмен Сенцова на задержанного главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
выборы, кремль, Геращенко, заложник, политзаключенный

Вы сейчас просматриваете новость "Кремль разыграет карту заложников на украинских выборах – Геращенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Украина передала Турции список политзаключенных − Джемилев

Сегодня, 01:24

Теперь на запрос ведомства его готовят на английском языке

Политика

Олег Сенцов. Фото: Facebook

В России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет

22 Августа, 21:34

Сенцов в письменной форме отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу.
Загрузка...

Политика

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Порошенко прокомментировал 100 дней голодовки Сенцова

21 Августа, 14:34

Глава государства отметил, что уже весь мир знает имя политзаключенного украинца

Украина

Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк

Семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен - Тука

18 Августа, 01:01

Главная проблема заключается в том, что до сих пор не был принят закон о политических заключенных

Россия

Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org

Узнику Кремля Балуху ограничили возможность ознакомления с делом

17 Августа, 22:27

По информации Чийгоза, уже составлен акт, где Балух написал свое несогласие с такими действиями

Политика

Фото из открытых источников

Сенцов не будет просить помилования у Путина - сестра

16 Августа, 00:54

По словам Натальи Каплан, Сенцова используют как товар, идут торги
Загрузка...