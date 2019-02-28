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Кремль устроил бы провокации на украинских избирательных участках в России – МИД

Сегодня, 16:45

Дипломаты считают, что украинцы в России не чувствуют себя в безопасности и не спешат голосовать

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Кремль устроил бы провокации на украинских избирательных участках в России – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f3/639/5c77f36393601.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f3/639/5c77f36393601.jpg Политика Дипломаты считают, что украинцы в России не чувствуют себя в безопасности и не спешат голосовать

Российские спецслужбы могли устроить провокации на украинских избирательных участках, которые были ликвидированы в России. К тому же низкая явка на прошлых выборах президента Украины (в 2014 году) показала, что украинцы там не чувствуют себя в безопасности. Об этом сказал журналистам директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он объяснил, что Киев принял решение ликвидировать избирательные участки ради безопасности украинцев, проживающих в России, а выборы в стране-агрессоре организовывать проблематично.

"Поскольку Россия попирает все нормы права, морали, то гарантировать проведение выборов в соответствии с действующим законодательством Украины и международными стандартами на территории страны-агрессора мы, безусловно, не могли. Граждане Украины, которые временно находятся в Российской Федерации и имеют паспорта граждан Украины, – так называемый внутренний паспорт, – они могут проголосовать по месту своей регистрации в Украине", – заявил Погорельцев.

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Также он указал на низкую явку на прошлых президентских выборах в 2014 году, когда из живущих в России около 50 тысяч украинцев, проголосовали лишь 1134 человека и это самый низкий процент среди всех иностранных избирательных участков.

"Это о чем-то говорит, конечно, потому что люди не чувствуют себя в безопасности. И, возвращаясь к вопросу закрытия участков, – безусловно, могли быть на 100% разные провокации, и думать, что ФСБ и другие силовые структуры не использовали бы сейчас выборы в своих целях – это бессмысленно. 100% было бы внедрение там каких-то ангажированных, скажем так, агентов на избирательные участки, что потом могло бы повлечь усложнения в работе, срыв работы избирательных комиссий и непризнание выборов. То есть, риски значительно превышали тот негатив, который, в принципе, тоже присутствует от того, что эти зарубежные избирательные участки закрыты", – объяснил дипломат.

Как сообщалось, в Украине рассказали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

А тем временем в Украине уже давно известно о планах по вмешательству России в избирательный процесс, причем не на каких-то избирательных участках у себя в стране, но и по всей Украине. Отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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Тег Россия, выборы, мид, избирательные участки, Погорельцев

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Источник:

УНИАН

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