Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг захлебнулись – Порошенко

Сегодня, 10:42

Глава государства назвал главные победы Украины над Россией за последнее время

Путин и Порошенко. Фото: архив
Путин и Порошенко. Фото: архив

Президент Петр Порошенко во время послания к Верховной Раде озвучил главные достижения нашего государства на внутренней и международной арене, отметив, что удалось сорвать все планы России по Украине.

Он признал, что не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны.

"Это спровоцировало эффект домино и для всей украинской экономики. Мы выстояли, но уровень жизни восстанавливается неравномерно и по регионам, и по социальным группам. И самым незащищенными остаются пенсионеры", – сказал Порошенко.

Также президент признал и просчеты власти в кадровой политике, а темпы реформ не такие, как планировалось на старте. Однако он выразил уверенность, что за последние годы было больше позитивных изменений, чем за предыдущие годы независимости

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"Мы выиграли у Кремля дипломатический бой за Ассоциацию с ЕС и стали получать от нее первый существенный результат – мы соскочили с российской газовой иглы. Казалось, что мы обречены сидеть на ней вечно, но нет – уже два года не покупаем газ у РФ. Мы избежали дефолта и восстановили экономический рост ", – подчеркнул глава государства.

Также Порошенко отметил успехи в противостоянии с Россией на фронте.

"Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" – захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну по украинско-российской границе", – добавил президент.

Как обещал сегодня в Раде Порошенко, российской базы в Севастополе точно больше не будет. Он отметил, что после внесения изменений в Конституцию, а также поле деоккупации полуострова российских военных в Севастополе не будет.
Россия, Рада, Порошенко, послание, блицкриг

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Источник:

"Сегодня"

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