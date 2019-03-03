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"Кремлевские бандиты – верните украденное": в Стамбуле прошла акция против российской аннексии Крыма

Сегодня, 14:14

Сотни участников акции держали в руках плакаты: "Путин – руки прочь от Крыма"

Акция протеста крымских татар в Стамбуле
Акция протеста крымских татар в Стамбуле.
"Кремлевские бандиты – верните украденное": в Стамбуле прошла акция против российской аннексии Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc7/a46/5c7bc7a46c13a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc7/a46/5c7bc7a46c13a.jpeg Политика Сотни участников акции держали в руках плакаты: «Путин – руки прочь от Крыма»

На площади Бейязит в старой части крупнейшего города Турции – Стамбула – проходит акция крымских татар с протестами против российской аннексии Крыма. Проводимое сегодня, 3 марта, мероприятие приурочено пятой годовщине захвата полуострова.

Сотни участников акции держали в руках плакаты: "Путин – руки прочь от Крыма", "Россия – руки прочь от Крыма", "Кремлевские бандиты – верните украденное".

Накануне в столице Турции, Анкаре, тоже прошел митинг против российской аннексии Крыма.

Напомним, в октябре 2017 года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что Турция не признает захват Крыма Россией. Он заверил в поддержке территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 9 апреля 2018 года в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко встретился с Эрдоганоми заручился поддержкой Анкары относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. 

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Тег Крым, протест, Стамбул, митинг, крымские татары, аннексия Крыма, оккупация Крыма

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