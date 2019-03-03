"Кремлевские бандиты – верните украденное": в Стамбуле прошла акция против российской аннексии Крыма
Сотни участников акции держали в руках плакаты: "Путин – руки прочь от Крыма"
На площади Бейязит в старой части крупнейшего города Турции – Стамбула – проходит акция крымских татар с протестами против российской аннексии Крыма. Проводимое сегодня, 3 марта, мероприятие приурочено пятой годовщине захвата полуострова.
Сотни участников акции держали в руках плакаты: "Путин – руки прочь от Крыма", "Россия – руки прочь от Крыма", "Кремлевские бандиты – верните украденное".
Накануне в столице Турции, Анкаре, тоже прошел митинг против российской аннексии Крыма.
Напомним, в октябре 2017 года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что Турция не признает захват Крыма Россией. Он заверил в поддержке территориальной целостности Украины.
Как сообщалось, 9 апреля 2018 года в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко встретился с Эрдоганоми заручился поддержкой Анкары относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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