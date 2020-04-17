Кремлю нужны политические очки: почему давление на Украину может возрасти

Изменений в российских подходах, даже на фоне коронавируса, не происходит, - говорит Аркадий Мошес

Пока российская экономика не начнет серьезно страдать от последствий продолжительного кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и от длительного падения цен на нефть , Кремль не поменяет свое отношение к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом директор программы исследования восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Единственным заметным эффектом воздействия пандемии на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины является их дальнейшее вытеснение на периферию европейской, а во многом – и российской политики", – говорит эксперт.

При этом, по его мнению, изменений в российских подходах не происходит и не просматривается.

"Если кризис окажется относительно краткосрочным, то Россия благодаря накопленным ресурсам выйдет из него с меньшими экономическими потерями, чем Украина, даже с учетом низких цен на нефть. И тогда ее давление на Киев может возрасти, поскольку Кремлю понадобятся политические очки внутри и снаружи", – предупреждает политолог.

"И только лишь в том случае, если кризис окажется экономически настолько болезненным для российской экономики, что ей потребуются западная помощь, займы и т.д., в рамках общего пересмотра отношений с Западом может произойти и изменение подходов к проблеме Донбасса", – резюмировал Аркадий Мошес.

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Напомним, британский эксперт Джеймс Шерр объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии коронавируса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу: опрос ведущих мировых экспертов" .

Ранее сообщалось, что связанный с коронавирусом карантин на Донбассе не снизил активность российских оккупантов, а ВСУ несут потери:

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