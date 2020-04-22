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  1. Новости политики

Криклий рассказал, когда реалистично поехать в отпуск в 2020 году

22 апреля, 00:52

Елена Кузьмич

Самые популярные направления пассажирских авиаперевозок - это Турция и Египет

В условиях пандемии коронавируса Украина сможет восстановить авиасообщение после того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и куда именно будут летать.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, – пишет BBC News Україна.

Но этого точно не произойдет до майских праздников.

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Самые популярные направления пассажирских авиаперевозок – это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть, в том числе и от того, как будут действовать именно они.

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Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международные рейсы.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что когда в Украине могут снять карантин на транспорте. Первыми могут заработать пригородные электрички.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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отпуск карантин Украина коронавирус Владислав Криклий авиасообщение министр инфраструктуры

Источник: BBC News Украина

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