Критика от Зеленского и Трампа: в Кабмине вступились за Меркель и Макрона

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / Фото: AFP

Из обнародованной стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом стало известно о критике в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, что они мало помогают Украине в конфликте с Россией. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что считает, что это могло быть сказано сгоряча, и объяснил, почему.

Он напомнил, что разговор президентов состоялся в июле, в то время, когда Россию вернули в ПАСЕ (ключевую роль играли в этом Франция и Германия), а также на фоне заинтересованности Берлина в российском газопроводе "Северный поток – 2".

Кулеба призвал не вырывать слова из контекста, и поблагодарил Меркель за поддержку, оказанную с 2014 года после нападения России на Украину.

"Именно благодаря принципиальной позиции госпожи Меркель в значительной степени удалось консолидировать Европейский Союз, в том числе в вопросе санкций. Я хотел бы, например, почитать стенограмму, как президент Макрон с президентом Путиным обсуждает Украину, и потом мы бы решали, кто на кого должен обижаться, и какие кризисы должны возникать. Есть рабочий процесс, мы очень ценим поддержку Европейского Союза в целом. Мы очень ценим поддержку Германии и Франции. Есть вопросы, где наши позиции расходятся. Например, вопрос возвращения России в "группу семи" (сейчас Большая семерка, с Россией ранее была G8 – ред.) или по теме "Северного потока", но фундаментально мы очень ценим их поддержку, и все, что должно быть сделано на рабочем уровне, будет сделано", – заявил вице-премьер.

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Чиновник напомнил, что и Меркель и Макрон не новички в дипломатии и понимают важность украинского вопроса.

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"Они прекрасно понимают контекст происходящего, и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, и попытка решить тот конфликт, который начался из-за российской агрессии для общего положения дел в Европе. Такие люди – это не уровень каких-то личных обид, это – уровень большой политики", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в разговоре с Трампом Зеленский раскритиковал Меркель и Макрона. Американский президент сказал, что ЕС в лице Франции и германии могли бы больше делать для Украины, на что украинский лидер ответил абсолютным согласием. Он также отметил, что США в вопросе санкций делают намного больше, чем ЕС.

"Вы абсолютно правы – не на 100%, а на 1000%. Могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, виделся с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько следовало бы касательно санкций. Они не применяют санкции. Они недостаточно делают для Украины", – сказал Зеленский.

В свою очередь у Меркель отреагировали на критику Зеленского в адрес Германии. Издание Die Zeit, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, отмечает, что официальный Берлин озвучил объемы помощи Украине: после Революции достоинства в 2014 году правительство Германии выделило Украине 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.

Кроме того, на стенограмму разговора Зеленского и Трампа отреагировали и в ЕС. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная". Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

Видео: Reuters

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