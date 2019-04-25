Критика "паспортного" указа Путина вызвала у Захаровой истерику
В России продолжают отрицать, что упрощение получения паспорта РФ на Донбассе прямо нарушает Минские соглашения
Хотя все международные партнеры единогласно сошлись на том что, упрощение схемы предоставления российского гражданства жителям оккупированных частей Донбасса прямо нарушает Минские соглашения, в МИД России это отрицают.
Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова о позиции спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который сказал, что решение России препятствует возвращению Донбасса под контроль Киева.
"Откуда такое непонимание процессов, понять вообще невозможно. Откуда такое отсутствие логики, откуда такой вопиющий непрофессионализм? Все-таки дипломат, тем более спецпредставитель. Уполномоченное лицо должно владеть ситуацией", — резко высказалась дипломат.
Она добавила, что упрощение процедуры предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО "не имеет вообще никакого отношения, не нарушает ни одного международного правового документа".
Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.
Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.
"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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