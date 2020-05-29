"Кровь и деньги" – сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 29 мая, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут выяснять, будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке, и почему житомирский стрелок убил семерых человек.

В студии ток-шоу будут говорить, действительно ли новая программа правительства изменит к лучшему жизнь украинцев. Также зрителям покажут эксклюзивные репортажи с мест событий, а именно из Кагарлыка, Житомира и Менской колонии.

Гостями выпуска станут:

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

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Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные платформа – За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

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Кира Рудик, председатель партии "Голос";

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, что эфир "Свобода слова Савика Шустера" 22 мая был посвящен теме "Год войны Зеленского" .

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