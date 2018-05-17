Кровавая перестрелка в Княжичах: ГПУ завершила следствие
ГПУ завершила расследование дела о перестрелке между полицейскими в Княжичах
Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
В деле пятеро подозреваемых:
- начальник управления уголовного розыска полиции Киева;
- заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления столичной полиции;
- старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия полиции Киева;
- начальник управления оперативной службы полиции столицы;
- начальник отдела управления оперативной службы полиции Киева.
По ее словам, все пятеро 4 декабря ночью в селе Княжичи Броварского района Киевской области, превышая предоставленную им власть, "умышленно, незаконно и безосновательно" организовали применение огнестрельного оружия против людей, что повлекло смерть четырех сотрудников Национальной полиции.
Сарган сообщила, что действия вышеупомянутых подозреваемых также привели к повреждению служебных автомобилей и другого имущества полиции, причинив ущерб государству на 3,2 миллиона гривен.
Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что указанные лица обвиняются в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса), организации покушения на умышленное массовое убийство (ч. 2 ст. 115), а также в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК).
Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.
В августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 3 бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года.
В ноябре Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.
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