Крупнейшая партия в Европарламенте обещает Украине свою поддержку

Сегодня, 09:33

Лидер Европейской народной партии Джозеф Доль обещал усилить санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейской народной партии Джозеф Доль договорились усилить санкции в отношении России из-за запланированных незаконных выборов на Донбассе и прочих ее нарушений.

Об этом сообщили на странице главы украинского государства в Facebook

"Во время встречи с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем скоординировали подходы к усилению политического и санкционного давления на Россию в связи с запланированным проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, "ползучей аннексией" Россией Черного и Азовского морей, а также массовыми нарушениями прав человека Россией на Донбассе и в Крыму", – гласит опубликованное 8 ноября заявление.

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Также Порошенко отметил, что в свете грядущих выборов в Украине и ЕС в 2019 году стороны договорились вместе бороться с вмешательством Кремля в избирательные процессы.

Украинский президент поблагодарил Европейскую народную партию за поддержку евроинтеграции Украины, реформ и отпора российской агрессии в стране.

Напомним, что 7 ноября Петр Порошенко выступил на саммите Европейской народной партии, который проходит в Хельсинки.

Ранее мы сообщали также об официальном визите президента в Финляндию, где он встретился со своим финским коллегой Саули Ниинисте.
Финляндия, Порошенко, саммит, санкции против России , Европейская народная партия

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"Сегодня"

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