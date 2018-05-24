Крупнейший проект на 3 миллиарда: Порошенко открыл Бескидский тоннель

Сегодня, 14:51

Глава государства рассказал, какую выгоду принесет новое "окно в Европу" через Карпаты

Бескидский тоннель. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Бескидский тоннель. Фото: "Сегодня"

Президент Петр Порошенко открыл крупнейший инфраструктурный объект в истории независимой Украины – Бескидский тоннель, который пролегает через горный массив Карпат.

"Бескидский тоннель, который мы с вами и со всей Украиной сегодня открываем, является самым большим инфраструктурным проектом, который реализован в Украине на протяжении последних десятилетий".

Порошенко отметил, что это стало возможным благодаря усилиям подрядчиков, строителей и железнодорожников, которые осуществили проект на семь месяцев раньше, и при этом уложившись в смету.

"Почти 3 млрд гривен было инвестировано для того, чтобы это стало возможным. Когда Россия, применив эмбарго как составляющую гибридной войны, закрыла полностью свои рынки для украинских производителей, пытаясь поставить Украину на колени, украинские производители повысили качество, увеличили добычу и на сегодняшний день одна Польша по объемам торговли почти равняется России. А экспорт превышает 40% нашего торгового оборота. Очень важно, что Украина является надежным транзитером не только газо- и энергоносителей, но и груза".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава государства подчеркнул, что теперь тоннель улучшит условия для экспорта Украины в ЕС, объемы и доля которого существенно возрастают благодаря Соглашению об ассоциации.

"Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине".

Бескидский тоннель. Его длина составляет 1764,5 м, пропускная возможность увеличится до 100 пар поездов в сутки, скорость движения поездов возрастет до 60 км/ч. Гарантия эксплуатации тоннеля – 100 лет. Первые поезда поедут через тоннель уже в этом месяце.

Ранее строители показали свое детище. Как известно, поезда проезжали Бескидский перевал по старому тоннелю, который уже давно находится в аварийном состоянии. После сегодняшнего открытия нового тоннеля, старый переезд будут использовать как рабочую штольню, а также он послужит эвакуационным выходом для людей на случай аварии.
президент, Порошенко, Карпаты, бескидский тоннель

Вы сейчас просматриваете новость "Крупнейший проект на 3 миллиарда: Порошенко открыл Бескидский тоннель". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко сделал заявление по сбитому МН17: "Зло будет наказано, а справедливость восстановлена"

Сегодня, 14:18

По мнению президента, есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения

Украина

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: AFP

Западные СМИ рассказали о "платной" встрече Порошенко с Трампом, у президентов Украины и США все опровергли

Сегодня, 10:15

На Банковой жестко отреагировали на статью ВВС о "проплаченной" встрече с Трампом.
Загрузка...

Экономика

president.gov.ua

Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле

Сегодня, 01:25

Также шла речь о пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, как строится жилье для военных

Вчера, 19:31

Завтра пройдет большое инспекционное совещание по проекту строительства новых общежитий для контрактников
Загрузка...