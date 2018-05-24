Крупнейший проект на 3 миллиарда: Порошенко открыл Бескидский тоннель

Президент Петр Порошенко открыл крупнейший инфраструктурный объект в истории независимой Украины – Бескидский тоннель, который пролегает через горный массив Карпат.

"Бескидский тоннель, который мы с вами и со всей Украиной сегодня открываем, является самым большим инфраструктурным проектом, который реализован в Украине на протяжении последних десятилетий".

Порошенко отметил, что это стало возможным благодаря усилиям подрядчиков, строителей и железнодорожников, которые осуществили проект на семь месяцев раньше, и при этом уложившись в смету.

"Почти 3 млрд гривен было инвестировано для того, чтобы это стало возможным. Когда Россия, применив эмбарго как составляющую гибридной войны, закрыла полностью свои рынки для украинских производителей, пытаясь поставить Украину на колени, украинские производители повысили качество, увеличили добычу и на сегодняшний день одна Польша по объемам торговли почти равняется России. А экспорт превышает 40% нашего торгового оборота. Очень важно, что Украина является надежным транзитером не только газо- и энергоносителей, но и груза".

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Глава государства подчеркнул, что теперь тоннель улучшит условия для экспорта Украины в ЕС, объемы и доля которого существенно возрастают благодаря Соглашению об ассоциации.

"Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине".

Бескидский тоннель. Его длина составляет 1764,5 м, пропускная возможность увеличится до 100 пар поездов в сутки, скорость движения поездов возрастет до 60 км/ч. Гарантия эксплуатации тоннеля – 100 лет. Первые поезда поедут через тоннель уже в этом месяце.

Ранее строители показали свое детище. Как известно, поезда проезжали Бескидский перевал по старому тоннелю, который уже давно находится в аварийном состоянии. После сегодняшнего открытия нового тоннеля, старый переезд будут использовать как рабочую штольню, а также он послужит эвакуационным выходом для людей на случай аварии.