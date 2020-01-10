Крушение украинского самолета в Иране: Еврокомиссия сделала заявление

В ЕК говорят о том, что нужно провести независимое расследование

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

У Европейской комиссии пока нет убедительных доказательств причины крушения авиалайнера "Международных авиалиний Украины" , на борту которого находились 176 человек, в Иране.

Об этом в пятницу, 10 января, на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по просьбе журналистов прокомментировать озвученные премьером Канады данные о сбивания самолета иранской ракетой, сообщает "Европейская правда".

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", – сказал представитель комиссии, добавив, что ЕК ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.

Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.

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"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", – сказал представитель ЕК.

Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

"Чрезвычайно важно для нас обеспечить безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из и в Евросоюз", – резюмировал представитель ЕК.

Напомним, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что был украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Однако он подчеркнул, что данные указывают на то, что самолет был сбит непреднамеренно.

Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет МАУ мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.

Телекомпания CNN заявила, что Иран случайно сбил самолет МАУдвумя ракетами российского производства. По словам неназванного американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США считают, что в самолет ракеты попали случайно.

Однако Иран опроверг обвинения в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского Boeing 737. Представитель правительства Исламской Республики Али Рабии заявил: "Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных".

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)" .

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