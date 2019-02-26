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Крым, агрессия Кремля и премии "Нафтогаза": какие призывы звучали с трибуны в Раде

Сегодня, 19:48

Несмотря на День крымского сопротивления, нардепы уделили внимание и другим не менее важным вопросам

Крым, агрессия Кремля и премии "Нафтогаза": какие призывы звучали с трибуны в Раде Политика Несмотря на День крымского сопротивления, нардепы уделили внимание и другим не менее важным вопросам

В Верховной Раде предлагают создать специальную следственную комиссию, которая бы работала над тем, чтобы не допустить вмешательства Москвы и защититься от диверсий и провокаций, которые Россия готовит к президентским выборам в Украине.

В День крымского сопротивления российской оккупации с парламентской трибуны председатель Меджлиса Рефат Чубаров напомнил, что на полуострове продолжаются притеснения крымскотатарских активистов российскими спецслужбами.

"В настоящее время известно о 17 пропавших, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых осуждены. Я хочу, чтобы мы, присутствующие сейчас в зале, выразили свое уважение тем тысячам крымских татар, которые 26 февраля вышли в защиту Украины", – сказал он.

Чтобы не допустить вмешательства Москвы в выборы президента Украины, "Народный фронт" призывает парламент создать временную следственную комиссию. Фракция ссылается на данные разведки о том, что Россия собирается потратить около 300 млн долларов на подкуп избирателей, диверсии и провокации.

"В 2014 году лидеры "Народного фронта", премьер Арсений Яценюк и и.о. президента Турчинов, привели пример того, как обеспечить безопасность и законность президентских выборов. И президент, СБУ, Нацполиция теперь обязаны защитить демократические права украинцев", – обратился к власти народный депутат Максим Бурбак.

Сегодня депутаты также планировали принять закон об усилении ответственности за нарушения на выборах.

"Это развяжет руки любым правоохранительным органам для прослушки, слежки, преследований и других действий. Такие моменты за месяц до выборов являются достаточно спорными", – представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Радикальная партия" подняла в парламенте вопрос социальных проблем – требуют отменить решение правительства о повышении цен на газ для населения и ввести мораторий на повышение тарифов на квартплату. И заставить руководство "Нафтогаза" вернуть в казну присвоенные под видом премий деньги.

"Мы зарегистрировали проект постановления Верховной Рады о том, что глава "Нафтогаза" Коболев и его правление, его заместители вернули в государственный бюджет 1,4 млрд гривен премий, которые они себе выписали. Аморально в стране с миллионами нищих, где больше 40% граждан живут на минимальную зарплату, выплачивать себе космические премии и покрывать это воровство. Мы требуем, чтобы парламент безотлагательно рассмотрел наше постановление", – заявил с трибуны главный "радикал" Украины Олег Ляшко.

За полдня депутаты приняли только один документ – о допуске на территорию Украины американских и канадских военных для совместных многонациональных учений. А вот за обещанный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" планируют взяться в четверг.

Мы также писали, президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий российским гражданам либо инициированным или назначенным государством-агрессором участвовать в украинских выборах в качестве наблюдателей.

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Тег Нафтогаз, Верховная Рада, ляшко, нарушения на избирательном участке, Чубаров, Бурбак, оккупация Крыма, вмешательство России, выборы президента-2019

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