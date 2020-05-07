Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости политики

Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза

7 мая, 20:07

Станислав Кожемякин

С подачи Польши ЕС согласовал новую декларацию с осуждением действий Кремля

Европейский союз согласовал декларацию с признанием России страной, которая несет ответственность за конфликт в Украине, и призывом к Кремлю снизить напряженность.

Об этом сообщила польская корреспондентка Беата Пломецкая, получив информацию из собственных неофициальных источников. Соответствующие положения появятся в декларации, опубликованной по итогам саммита ЕС и Японии.

"Не все хотели соглашаться на использование жесткой риторики об ответственности Москвы за конфликт в Украине", – утверждает журналистка.

Реклама

По ее словам, автором данной инициативы выступила именно Польша, которая при поддержке стран Балтии, Финляндии, Швеции, Голландии и Дании добилась прямого указания российской агрессии против Украины.

"В конце был согласован компромиссный текст, в котором говорится о нелегальной аннексию Крыма, а также о том, что Европейский союз никогда эту аннексии не признает. Зато Россию называли страной, ответственной за этот конфликт", – сказала Пломецкая.

В тренде
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию важнейшим вызовом для национальной безопасности Польши и всех соседей РФ.

А в январе Европарламент принял резолюцию, признав Россию неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для ЕС и его стран-членов.

Реклама

А о резолюции ООН, касательно незаконной оккупации Крыма вы можете узнать больше в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Польша декларация война на Донбассе

Источник: Польское радио

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит ЗеленскийПолитика
В
В "Слуге народа" назвали дату местных выборов в УкраинеПолитика
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причинуПолитика
"Необычная ситуация": Нефьодов объяснил, почему таможня недодала бюджету денегЭкономика
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для Киева
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для КиеваСША
Рада застраховала медиков от коронавируса: сколько будут выплачивать
Рада застраховала медиков от коронавируса: сколько будут выплачиватьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...