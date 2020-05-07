Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза

Европейский союз согласовал декларацию с признанием России страной, которая несет ответственность за конфликт в Украине, и призывом к Кремлю снизить напряженность.
Об этом сообщила польская корреспондентка Беата Пломецкая, получив информацию из собственных неофициальных источников. Соответствующие положения появятся в декларации, опубликованной по итогам саммита ЕС и Японии.
"Не все хотели соглашаться на использование жесткой риторики об ответственности Москвы за конфликт в Украине", – утверждает журналистка.
По ее словам, автором данной инициативы выступила именно Польша, которая при поддержке стран Балтии, Финляндии, Швеции, Голландии и Дании добилась прямого указания российской агрессии против Украины.
"В конце был согласован компромиссный текст, в котором говорится о нелегальной аннексию Крыма, а также о том, что Европейский союз никогда эту аннексии не признает. Зато Россию называли страной, ответственной за этот конфликт", – сказала Пломецкая.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию важнейшим вызовом для национальной безопасности Польши и всех соседей РФ.
А в январе Европарламент принял резолюцию, признав Россию неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для ЕС и его стран-членов.
А о резолюции ООН, касательно незаконной оккупации Крыма вы можете узнать больше в видеосюжете:
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