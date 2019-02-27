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"Крым – это Украина": Марина Порошенко обратилась к участникам форума в Киеве

Сегодня, 13:45

На форуме по случаю пятой годовщины оккупации полуострова выступят политики, правозащитники, иностранные гости

"Крым – это Украина": Марина Порошенко обратилась к участникам форума в Киеве Политика На форуме по случаю пятой годовщины оккупации полуострова выступят политики, правозащитники, иностранные гости

Супруга президента Украины Марина Порошенко обратилась к участникам международного форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который сегодня стартовал в Киеве.

В нем примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа, ведущих международных правозащитных и общественных организаций, и украинской власти.

"Наша борьба будет продолжаться, пока все украинские политзаключенные и заложники из Крыма, и Донбасса, и из России не вернутся домой. Мы будем бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и за возвращение Крыма. Потому что Крым – это Украина", – сказала Марина Порошенко.

Как мы уже сообщали, сегодня на форуме уже выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Вспоминая о вторжении россиян на полуостров в феврале 2014 года, он поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами.

Также не мероприятии выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Американец признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

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Тег форум, Крым, аннексия, Марина Порошенко

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