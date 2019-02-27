"Крым – это Украина": Помпео обратился к Кремлю

Глава Госдепа предупредил Россию, что санкции не снимут, пока Украине не вернут контроль над аннексированным полуостровом

Майк Помпео. Фото: AFP

"Крым – это Украина": Помпео обратился к Кремлю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/86a/5c76c886abff7.jpg 2019-02-27T19:27:45+02:00 Политика Глава Госдепа предупредил Россию, что санкции не снимут, пока Украине не вернут контроль над аннексированным полуостровом

США в очередной раз призвали Россию вернуть контроль над оккупированным ею Крымом Украине. Об этом говорится в коммюнике государственного секретаря США Майка Помпео, которое 27 февраля опубликовало его ведомство.

"Пять лет назад оккупация Россией украинского Крымского полуострова вызвала эскалацию российской агрессии. Россия пыталась разрушить международный порядок, подорвала основные человеческие свободы и ослабила нашу общую безопасность", – сказано в заявлении на сайте Госдепа США.

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Помпео напомнил о "циничной лжи", при помощи которой Россия оправдывала свою агрессии и маскировала свои попытки аннексировать украинскую территорию, а также подчеркнул, что применение Россией силы против мирного соседа не должно допускаться авторитетными государствами.

"Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым – это Украина и должен быть возвращен под контроль Украины", – констатировал госсекретарь.

По его словам, США все еще серьезно обеспокоены усиливающимися репрессиями со стороны российского оккупационного режима в Крыму, в связи с чем призывают Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которые были задержаны в отместку за мирное проявление инакомыслия.

Помпео напомнил, что на протяжении пяти лет российская оккупационная власть "без достаточных оснований задерживала и неправомерно осуждала лиц за мирное противодействие оккупации".

Кроме того, США вновь подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещали сохранять санкции в отношении России.

"Соединенные Штаты будут сохранять соответствующие санкции в отношении России до тех пор, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и не будет полностью соблюдать Минские договоренности", – говорится в заявлении.

Напомним, прошлым летом в США подписали декларацию о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.

Кроме того, ранее в пятую годовщину российской агрессии против Украины в этом месяце американское посольства в Киеве дало понять, что США не смирятся с нападением россиян на Крым и его оккупацией.

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