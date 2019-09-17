Крым – это Украина: в ОБСЕ несколько стран выступили с четким заявлением

Американцы, канадцы и другие страны осадили пророссийских пропагандистов после их нелепого заявления о «российском Крыме»

ОБСЕ: facebook.com/osce.odihr

После того, как украинская делегация покинула зал на заседании ОБСЕ, несколько стран выступили с протестов на заявления пропагандистов с оккупированного Крыма и заявили, что полуостров принадлежит Украине.

Об этом сообщает крымскотатарский телеканала ATR.

Представитель США четко дал понять представителям пропагандистских "СМИ", кому принадлежит полуостров.

"Реагирую на выступления целого ряда организаций гражданского общества, которые отошли от тематики заседания, а именно темы свободы слова. Вместо этого они затронули ряд провокационно-политических аспектов. Так вот, Крым — это не часть РФ, это неотъемлемая часть Украины. Этот факт признан всеми государствами-членами ОБСЕ. США не признавали и не признают аннексию Крыма, наши санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине", – заявил он.

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В свою очередь представительница Канады выступила в подобном духе и подтвердила позицию своей страны по украинскому полуострову.

"Подчеркиваю: АРК и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины. Канада не признает попытку противоправной аннексии со стороны РФ, а также другие ее посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказала она.

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Стоит отметить, что за Украину вступились и представители Швейцарии, Грузии и Финляндии.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и требует от России убрать военных с полуострова. В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего Крымского полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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