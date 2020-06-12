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Крым нужно вернуть в повестку дня: Зеленский переговорил с премьером Швеции

12 июня, 16:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Стефан Левен напомнил украинскому гаранту о приглашении в Швецию

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Стефан Левен, которые последний раз встречались в декабре прошлого года, сегодня провели телефонный разговор. Ожидаемо они обсудили коронавирус в обеих странах, а также саммит Восточного партнерства. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

"Выражаю вам поддержку и желаю всем гражданам Швеции, кто болеет, скорейшего выздоровления", – сказал украинский лидер и заодно поздравил Левена с Национальным днем ​​Швеции.

Обсуждая будущую видеоконференцию лидеров Восточного партнерства 18 июня, Зеленский предложил шведскому премьеру, чтобы одной из ключевых тем стало усиление координации между ЕС и странами-партнерами в преодолении глобальных кризисов.

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"Для нас принципиальными являются три элемента, которые должны определять дальнейшее развитие Восточного партнерства: фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержка территориальной целостности партнеров, дальнейшая интеграция рынков с ЕС в соответствии с Соглашениями об ассоциации на основе четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, людей). Рассчитываем на поддержку Швецией наших подходов", – отметил президент.

В свою очередь Левен рассчитывает, что вживую саммит Восточного партнерства состоится уже в начале 2021 года, ведь там можно будет обсудить конкретные достижения и принять декларацию по европейской перспективе Украины.

Премьер Швеции выразил поддержку на пути структурных реформ и поздравил с принятием земельной реформы и банковского закона, а также с одобрением программы сотрудничества Международного валютного фонда и Украины.

Подняв тему российской агрессии, Зеленский указал на важность возвращения вопроса Крыма в повестку дня.

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"Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Годами звучали только вопросы прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", – сказал президент Украины, на что Левен ответил согласием.

Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине. А Стефан Левен напоследок напомнил о приглашении посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, украинский лидер и шведский премьер также встречались в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН. Во время переговоров Зеленский заявил, что Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат.

Смотрите также в сюжете, как Зеленский встречался с главой МИД Швеции:

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Швеция Владимир Зеленский телефонный разговор Стефан Левен

Источник: Сегодня

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