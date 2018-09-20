Крым отобрали, Скрипалей отравили, а Запад продолжает "заглядывать Путину в душу" – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в своем послании к Верховной Раде отметил недостаточно жесткую реакцию Запада на действия России по всему миру – начиная от войны в Украине и заканчивая вмешательством в выборы иностранных государства.

"Первая реакция мира на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой. Но даже теперь – после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после MH17, после Сирии, после Солсбери – на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда. Россия раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, в референдумы, как это было в Нидерландах", – сказал президент.

Таким образом, по словам Порошенко, РФ укрепляет свои позиции, ведь разрозненной Европе будет сложнее поддерживать общую позицию по России.

"Глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку надо бороться каждый день. И за эти годы нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить ее", – подчеркнул глава государства.

Как рассказывал на сегодняшнем выступлении Порошенко, кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг захлебнулись в Украине. Глава государства озвучил главные победы Украины над Россией – как на внутренней, так и на международной арене.

Кроме того, президент пообещал, что российской базы в Севастополе точно больше не будет. Он отметил, что после внесения изменений в Конституцию, а также поле деоккупации полуострова, российских военных в Севастополе не будет.