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Крым вернется к Украине: Климкин назвал два условия

Сегодня, 18:50

Министр иностранных дел уверен, что ответ Украины на агрессию России может быть только комплексным

Фото: Getty Images
Крым вернется к Украине: Климкин назвал два условия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a22/4b6/5c5a224b6e794.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a22/4b6/5c5a224b6e794.jpg Политика Министр иностранных дел уверен, что ответ Украины на агрессию России может быть только комплексным

России никогда не взять Черное море под свой полный контроль, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе 1 марта.

"Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", – считает глава внешнеполитического ведомства.

Климкин уверен, что оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины, но для этого страна должна быть сильной в плане экономики и безопасности.

"Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", – призвал глава МИД.

Напомнив об актах агрессии России в Керченском проливе и Азовском море, Климкин подчеркнул, что все действия власти должны быть сконцентрированы на освобождении военнопленных украинцев и других политзаключенных и заложников.

Напомним, что ранее в опубликованной в The Washington Post статье Климкин призвал мировое сообщество к более мощному давлению на Россию, а не заниматься ее умиротворением.

Мы также писали, что Украина попросила Евросоюз поддержать идею о создании мониторинговой миссии в Керченском проливе, и Брюссель пообещал рассмотреть это предложение.

Кроме того, сообщалось, что в порту Одессы с 25 по 27 февраля был пришвартован ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук".

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Тег Россия, Черное море, Климкин, агрессия России

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Источник:

Интерфакс-Украина

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