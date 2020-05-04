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"Крым вернется в лоно матери-Украины": украинский посол предложил пари "другу" Путина

4 мая, 09:38

Сергей Мартынец

Герхарда Шредера называют главным лоббистом Путина

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер сделал циничное заявление, призвав снять санкции с России, и заявил, что оккупированный Крым Украине не отдадут. На это посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари "другу" Путина, что полуостров вернется еще при жизни бывшего канцлера.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики, а следовательно, и политического руководства", – сказал дипломат.

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При этом слова Шредера он назвал "криком отчаяния" и попыткой очередной раз лоббировать интересы Кремля. При этом Мельник считает, что бывшему канцлеру так и не удалось изменить четкую позицию официального Берлина по поддержке Украины.

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При этом посол предложил Шредеру пари относительно возвращения оккупированного Крыма Украине, который, по словам "друга" Путина, Россия не вернет.

"А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76 летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", – добавил Мельник.

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Отметим, в Германии на днях произошла еще одна любопытная история. Как сообщали новости "Сегодня", мэр Берлина Михаэль Мюллер пригласил возложить цветы представителей Украины, Беларуси и России. Однако Андрей Мельник отменил свое участие, жестко ответил на предложение отметить с коллегой из РФ окончание войны.

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Крым пари Андрей Мельник Герхард Шредер

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