Крымчанам вернут землю: у Зеленского сделали важное заявление из-за решения Путина

Президент РФ Владимир Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, подписав соответствующий указ. В свою очередь представитель президента в АРК Антон Кориневич успокоил крымчан – они точно вернут свою землю, если оккупанты ее отберут, после деоккупации полуострова. Об этом он сказал в своем видеообращение в Facebook.

По его словам, такая деятельность российской оккупационной власти связана с тем, что она хочет запугать граждан Украины, украинцев, крымских татар, сделать их лояльными к оккупации, или же заставить их взять принудительное так называемое "российское гражданство". Он отметил, что такая деятельность оккупантов только вызывает сопротивление жителей полуострова.

"Мы так же будем делать все от нас зависящее, на всех возможных площадках, в том числе, с участием международных партнеров, для того чтобы должным образом реагировать на такие вещи. Наши международные партнеры, так же как и мы, четко понимают и осознают, что такая деятельность является нарушением международного гуманитарного права", – сказал Кориневич.

Читайте также: В США прокомментировали скандальный указ Путина относительно Крыма

Реклама

Представитель президента заверил, что собственность крымчан в любом случае будет возвращена им, если оккупанты отберут ее у них.

"Мы обращаемся к гражданам Украины, которые получили земельные участки на территории АР Крым и города Севастополя до начала их временной оккупации. После деоккупации территорий АР Крым и города Севастополь, после того как украинский флаг снова будет поднят над административными зданиями Симферополя, Севастополя другими населенными пунктами нашего украинского Крыма, вы можете свободно пользоваться, распоряжаться и владеть вашим имуществом, включая земельными участками. Оно ваше и государство Украина подтверждает такие ваши права собственности", – заявил он.

В тренде Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ: что известно

Кориневич призвал украинцев в Крыму сообщать украинским властям о случаях так называемой "национализации" земельных участков на территории полуострова, чтобы потом эти материалы использовались против оккупантов в международных судах.

Как сообщали новости "Сегодня", президент России 18-19 марта был в оккупированном Крыму. Причем поехал он туда в обход украинского законодательства. Отметим, что такие незаконные поездки были уже неоднократно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

Смотрите, как Путин в начале января в Крыму наблюдал за учениями:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения фейкового "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама