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Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов гривен

Сегодня, 20:53

24 апреля состоится заседание суда по обжалованию меры пресечения

Дмитрий Крючков / Фото: LB.ua Макс Левин
Дмитрий Крючков / Фото: LB.ua Макс Левин.

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, экстрадированный из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн гривен.

Это подтвердил его адвокат Александр Лысак, который сам внес залог, передает "Украинская правда".

"Да внесли, вышел 19 апреля", – сказал он.

Лысак добавил, что 24 апреля состоится заседание суда по обжалованию меры пресечения.

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-председателю правления ЧАО "ХК "Энергосети" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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Тег коррупция, СИЗО, залог, крючков, хищения, САП

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