КСУ отказался восстановить Шевчука в должности

Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Судьи Конституционного Суда Украины отказались восстановить в должности судьи и председателя суда Станислава Шевчука.

Об этом сообщил источник в КСУ.

По его словам, 18 декабря на заседании судьи рассмотрели вопрос об исполнении судебного решения о восстановлении Шевчука в должности судьи и председателя КСУ.

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"Недавно он (Шевчук – Ред.) обратился к председателю суда и каждому судье лично с письмом очень толерантного тона, в котором просил забыть старые обиды и зарыть топор войны, подумать о суде и Конституции и добровольно восстановить его в должности", – сказал собеседник и добавил: "По этому поводу сегодня и состоялось заседание. Однако его прихоти не нашли поддержки у минимально необходимого для его восстановления в должности количества судей. Поэтому соответствующее решение принято не было".

Как сообщалось, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.

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Ранее судьи Конституционного суда выразили недоверие Шевчуку,пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.

Соответствующее решение было принято 14 мая без присутствия Шевчука – за недоверие руководителю КСУ отдали свои голоса большинство судей.

Позже стало известно, что судьи Конституционного Суда Украины избрали новым председателем суда Наталью Шапталу.

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