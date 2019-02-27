КСУ отменил статью о незаконном обогащении – СМИ

Полный текст решения будет обнародован 27 февраля

Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine.

КСУ отменил статью о незаконном обогащении – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5da/59e/5c75da59e491c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5da/59e/5c75da59e491c.jpg 2019-02-27T02:25:00+02:00 Политика Полный текст решения будет обнародован 27 февраля

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщили в суде, пишет Укринформ.

"Конституционный суд во время заседания во вторник признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что полный текст решения будет обнародован 27 февраля.

Вследствие принятия КСУ данного решения все уголовные дела, возбужденные правоохранительными органами по факту незаконного обогащения, должны быть закрыты.

Как сообщалось, 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК. Читайте также НАБУ расследует незаконное обогащение первого замглавы СБУ

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

Подобные действия, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как известно, дела в отношении незаконного обогащения возбуждены в отношении заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчины, бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и других чиновников.

Дело о подозрении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении на минувшей неделе направили в Соломенский районный суд Киева.

Сам Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. Министр также уверял, что судебное разбирательство не станет поводом для отставки.

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