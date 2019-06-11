КСУ в третий раз ушел на перерыв

После перерыва судьи продолжат заслушивать представителя АПУ

Фото: Л. Грубник, Сегодня

Конституционный суд сделал получасовой перерыв в заседании относительно конституционности роспуска Верховной Рады Украины. Об этом объявила председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

"У нас сейчас перерыв до 16:30", – отметила она.

Во время заседания судьи имели возможность задать вопросы представителю Президента в КСУ Федору Вениславскому, чтобы выяснить позицию стороны Главы государства.

После перерыва судьи продолжат заслушивать представителя АПУ. Также ранее сообщалось, что во время заседания должен доложить и представитель Верховной Рады Украины Анатолий Селиванов.

Напомним, что Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начинает рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

На слушания дела пришел президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении днем ранее он сообщил, что получил приглашение прийти на слушание дела и воспользовался им.

Стоит отметить, что КСУ должен принять решение о роспуске Рады до 29 июня. При этом

представитель президента Федор Вениславский заявил, что рассчитывает, что вердикт будет вынесен как можно раньше.

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